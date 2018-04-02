Сбербанк вместе с системным интегратором «Ай-теко» создает облачную платформу SberCloud, которая будет предоставлять услуги как самому банку, так и внешним заказчикам, рассказали «Ведомостям» представитель Сбербанка и президент «Ай-теко» Шамиль Шакиров.



Речь идет о совместном предприятии, в которое «Ай-теко» вложит свой существующий облачный бизнес, а Сбербанк поучаствует деньгами (сумма вложений не раскрывается), объясняют партнеры. Сбербанку будет принадлежать 60% предприятия.

SberCloud предложит корпоративным клиентам (от малого бизнеса до корпораций) облачные решения (позволяют клиентам отказаться от покупки собственных серверов и при необходимости быстро нарастить IT-инфраструктуру) — платформу или софт как услугу, объясняет представитель банка. Другими продуктами SberCloud станут облачная обработка больших данных и инструменты создания решений в области Интернета вещей.