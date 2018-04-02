Совместно с компанией «1С» Сбербанк намерен уменьшить процентную ставку по кредитам для корпоративных клиентов, которые будут сдавать финансовую отчетность напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) на время акции с 4 апреля по октябрь текущего года. Подробнее об условиях можно будет узнать у своего клиентского менеджера.

Для сдачи отчетности в любые территориальные банки ПАО Сбербанк из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), помимо приобретения самого приложения, необходимо также заключить с Банком соглашение об использовании электронного документооборота, быть пользователем сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) и иметь аппаратный токен электронной подписи банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Встроенный в программу «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) сервис «Отчеты для банков» позволяет при наличии электронной подписи СББОЛ отправить в банк более шестидесяти видов ежемесячных и квартальных отчетов: о движении денежных средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчеты анализа счетов.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, возможность последовательно снижать сами ставки по кредитам (уже сейчас они ниже докризисного уровня), позволяет использование новых технологий.

Комплект отчетов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С: Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) и в «облачном» сервисе 1cfresh.com . Услуги по установке «1С: Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) и подключение сервиса оказывают партнеры фирмы «1С» по всей России.