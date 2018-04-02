Руководство Telegram до сих пор не дало официального ответа на уведомления Роскомнадзора о необходимости предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений, подтвердили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.



«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Ни по почте, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании», — отметили в Роскомнадзоре.

Telegram обязан до 4 апреля предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, иначе мессенджер будет заблокирован в России.

