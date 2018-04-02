Банкиры вновь пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на повышение тарифов на СМС-сообщения. Кредитные организации посчитали, что рост стоимости СМС приведет к увеличению их расходов на информирование клиентов в 2018 году, уже сейчас достигающих 30–40 млрд рублей, в 1,5–2 раза, пишет «Коммерсант».



Жалобу в ФАС направил президент ассоциации банков «Россия» Георгий Лунтовский. В письме он сообщил, что ассоциация провела опрос среди 37 банков в связи с повышением операторами сотовой связи стоимости СМС в течение последних нескольких месяцев. Рост цен с начала 2018 года отметили 80% кредитных организаций, в основном в феврале и марте.



«Подорожание услуг операторов связи приведет к увеличению в 1,5–2,5 раза расходов на СМС-информирование клиентов», — говорится в письме.



По закону «О национальной платежной системе» банки обязаны информировать клиентов об операциях по картам, причем наиболее распространенным способом является СМС-сообщение. Банки не в первый раз жалуются на рост тарифов сотовых операторов на СМС. В апреле 2017 года ФАС признала рост тарифов операторов сотовой связи на СМС-рассылки нарушением закона «О защите конкуренции», предписала устранить нарушения и наложила штрафы. Тем не менее тарифы начали расти вновь, поэтому в декабре 2017 года Национальный совет финансового рынка от лица банков проинформировал ФАС о резком увеличении стоимости СМС-уведомлений.



В обращении приводятся данные, по которым с начала года для банков в среднем МТС якобы повысила тарифы на 110%, «МегаФон» — на 76%, «Билайн» же отменил возможность отправлять сообщения на латинице, в результате чего объем уведомления и его стоимость выросли в два раза. При этом результаты опроса также показали, что 98% банков используют СМС-информирование клиентов, при этом с помощью СМС осуществляется 90–100% исходящих коммуникаций. Предоставленную информацию ассоциация просит учесть, чтобы не допустить «возможного нарушения антимонопольного законодательства».

Чтобы не перекладывать растущие расходы на клиентов, банки начали оптимизацию процессов информирования. Постоянно дорожающие СМС банкиры пытаются заменить роботами на телефоне, ботами в мессенджерах, push-уведомлениями, оповещениями в интернет- и мобильном банках.

