Неоднократно региональные клиенты PSA Bank (ПСА Банк, ООО «Банк ПСА Финанс РУС» лицензия № 3481) высказывали пожелания о предоставлении возможности дистанционного решения проблем и выяснения вопросов по кредиту. Чтобы упростить взаимодействие с клиентами и всеми, кто интересуется приобретением автомобилей Peugeot, Citroёn, DS, банк вводит новый канал связи – бесплатную горячую линию. Это позволит заемщику из любого региона России, где автомобили Группы PSA доступны в дилерских центрах, напрямую связаться с банком и получить всю необходимую информацию по телефону 8-800-2345-007.

Помимо этого нововведения, клиенты PSA Bank могут все так же связаться с банковским специалистом по городскому телефону +7 (495) 926-83-24 или с помощью официальных аккаунтов в социальных сетях.

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