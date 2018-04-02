ЦБ передал заявления в правоохранительные органы по всем группам санируемых банков. Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

Однако, по его словам, самым масштабным стало дело о похищении около трех месяцев назад документов по кредитам из Промсвязьбанка, которые были вывезены на машинах без номеров накануне введения временной администрации.

16 марта в результате следственных мероприятий они были обнаружены в бизнес-центре Maxima Plaza (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11). Банк России сейчас ведет переговоры со следствием о возможности доступа к этим документам.

«Нам, конечно, очень хотелось бы знать, что было найдено. Все ли это пропавшие досье, договоры залога?» — заявил Поздышев.

В этой связи регулятор рассчитывает получить доступ к документам. Речь идет примерно о 500 кредитах на сумму, по оценкам ЦБ, не менее 100 млрд рублей предприятиям, прямо или косвенно связанным с собственниками банка.

