«АК БАРС» Банк выступил генеральным партнером II Детского фестиваля робототехники «Робосабантуй-2018».

Фестиваль нацелен на поддержку талантливых детей в возрасте от 5 до 12 лет из Республики Татарстан и городов Поволжья, проявляющих интерес к инженерной науке и инновационным технологиям, а также увлекающихся робототехническим творчеством. Ребята активно участвовали в соревнованиях роботов, конкурсе «LEGO-конструирование» и презентации инженерных проектов, посвященных продовольственной безопасности. Самых талантливых поощрили призами от партнеров и организаторов.

Фестиваль «Робосабантуй» провели общеобразовательная организация «Бала-Сити» и организация дополнительного образования «Лаборатория робототехники и промышленного дизайна RobotLand» при поддержке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, ИТ-парка Казани и Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ (ИТИС).