Технология распределенного реестра и ICO будут законодательно урегулированы в России, сообщил Игорь Шувалов на совместном заседании коллегий «Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху». По его словам, регулирование технологии блокчейн и требования к проведению первичных размещений монет будут прописаны в нормативных актах министерств, но это не потребует создания отдельной отрасли права.

Также, на совместном заседании коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда «Сколково» эксперты заявили, что не видят необходимости в создании отдельных законов для всех прогрессивных направлений цифровой экономики, сообщает РАПСИ .

По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, применение и внедрение технологии блокчейн уже происходит в ведомстве. Федеральная служба по интеллектуальной собственности не может игнорировать современные технологии.