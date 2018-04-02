Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» подготовила предложения по проверкам пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, сообщил руководитель организации Александр Калинин.

По его словам, подготовлены предложения, чтобы крупный бизнес не мимикрировал под малый. При этом, все объекты, которые были отнесены к категории риска, вне зависимости от организационной формы, должны проверятся чаще. Пожарный надзор МЧС РФ не должен был исключаться из перечня органов, осуществляющих проверки малого и среднего бизнеса, а нарушения, которые будут выявлены в первый раз, не должны караться штрафом.

Как сообщает ТАСС , глава МЧС РФ Владимир Пучков поддержал Калинина, заверив его, что в проверках будут участвовать представители «Опора России» на местах.