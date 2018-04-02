По данным Национального бюро кредитных историй, в феврале в Татарстане было выдано 18,3 тыс. микрозаймов. Это на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда жители и бизнес республики взяли 12,9 тыс. микрокредитов.

Всего в России в феврале 2018 года количество выданных микрозаймов составило 686,4 тыс. единиц, увеличившись на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Сумма выданных микрозаймов увеличилась на 25,6% и в феврале 2018 года составила 6,74 млрд рублей, сообщает TatCenter .

Также на покупку автомобилей было выдано 1,6 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда в республике было выдано автокредитов на 1,4 млрд рублей. При этом по объемам выдачи автокредитов республика занимает 4-е место в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.