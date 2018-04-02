Опубликован проект постановления правительства, разработанный Минкомсвязью, об аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов.

Согласно проекту, размещенному на regulation.gov.ru, цифровым токеном предлагается считать запись в распределенной информационной системе, созданную с использованием криптографических алгоритмов. Эта запись удостоверяет наличие у ее владельца прав на получение от организатора первичного выпуска цифрового токена его начальной стоимости.

Аккредитация организаторам ICO будет выдаваться сроком на пять лет. При этом условиями работы таких организаций будут регистрация в России, уставный капитал не менее 100 млн рублей и лицензия на разработку, производство и распространение криптографических средств.

Как сообщает «Коммерсант» , организаторы должны иметь банковский счет в российском банке. Эмиссию цифровых токенов можно будет проводить только за российские рубли через безналичный расчет. Организатор ICO обязан будет выкупить их по номинальной цене у любого предъявителя на основании безотзывной публичной оферты.

Кроме того, проектом предусматривается «обязанность лица, выпускающего цифровые токены, использовать денежные средства, полученные от приобретателей цифровых токенов, только на цели, связанные с поддержанием возможности по исполнению обязательства по выкупу цифровых токенов по номинальной цене». Соблюдение этих требований должен контролировать аккредитованный организатор ICO.

Эксперты считают, что проект нуждается в доработке, так как в нем «используются нечеткие формулировки, которые могут вызвать коллизии».