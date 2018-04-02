Минфин России впервые опубликовал годовой мониторинг закупок государственных компаний по 223-ФЗ, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Согласно документу, только 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

«По 223-ФЗ в 2017 году более 96 % закупок было осуществлено на неконкурентной основе. Это закупки как у единственного поставщика (31,1% от общего объема закупок 2017 года), так и закупки с применением «иных способов» (65,4 % от общего объема закупок 2017 года). Только 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС) было зарегистрировано более 90,6 тыс. организаций, на которые распространяется действие закона № 223-ФЗ. При этом за 2017 год добавилось более 4,2 тыс. компаний. По данным ежемесячной отчетности, в 2017 году заказчиками были заключены договоры общим объемом около 18,7 трлн рублей, заключили в Минфине.