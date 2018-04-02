Мэр Сеула Парк Вон-сун сообщил о планах запустить городскую криптовалюту, которую можно будет использовать в качестве платежного средства в муниципальных программах социального обеспечения – в том числе, касающихся защиты окружающей среды и поиска работы. Нормативные документы и план развития проекта планируется выпустить в конце апреля.

По словам Парка Вон-суна, новую криптовалюту, которая предположительно получит название S-coin, можно будет также использовать для перечисления средств контрагентам в строительных проектах, сообщает Coinfox .

В настоящее время Парк Вон-сун готовится к очередным выборам. В июне он будет в третий раз баллотироваться на пост мэра.