Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) разработало сервис по проверке аккаунтов заемщиков в социальных сетях, рассказали РБК три игрока на рынке данных. По их информации, технологическую помощь бюро оказала Mail.Ru Group, которая владеет одноименным порталом и почтовым сервисом, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другими. В результате одно из крупнейших российских бюро кредитных историй получило возможность использовать информацию о пользователях ресурсов Mail.Ru Group и оказывать на ее базе услуги другим компаниям, рассказал один из собеседников РБК.

Представитель НБКИ не ответил на вопросы РБК относительно нового сервиса, но сообщил, что услугами бюро пользуются более 4 тыс. компаний, поэтому для НБКИ важно иметь «широкую линейку продуктов».

Представитель Mail.Ru Group отметил, что на рынке присутствует потребность в поиске информации о пользователях «ВКонтакте», но только на «легальной и прозрачной основе». В качестве примера таких сервисов в холдинге привели «новую разработку НБКИ». На вопрос, сможет ли разработка НБКИ использовать информацию о пользователях других сервисов Mail.Ru Group, РБК ответа не получил.

По данным Mail.Ru Group, у «ВКонтакте» 97 млн пользователей в месяц. Как ранее сообщал РБК, в базе НБКИ около 210 млн записей кредитных историй 84 млн россиян. В настоящее время заемщиков с действующими обязательствами около 40 млн человек, по данным НБКИ.

Mail.Ru Group не раскрывает условия сотрудничества с НБКИ. По оценке представителя одного из участников рынка обработки данных, небольшой банк может платить за услуги скоринга (проверки заемщиков банков и клиентов страховых компаний) около 10 млн рублей в год, крупный — ту же сумму, но в месяц.

Как уточнил представитель Mail.Ru Group, в новом сервисе НБКИ поиск будет осуществляться только по актуальным открытым данным в отличие от «несанкционированных сервисов сторонних компаний», которые могут содержать исторические данные, в том числе те, которые пользователь решил скрыть или удалить. С несанкционированным сбором информации холдинг продолжит борьбу, заверил он.