Yapian Corp., оператору дважды взломанной криптовалютной биржи Youbit, было отказано в выплате страхового возмещения в размере 2,8 млн долларов, которое биржа планировала получить за хакерскую атаку, в результате которой потеряла около 17% своих активов.

DB Insurance, страховой провайдер Yapian, отказал в выплате ссылаясь на то, что Youbit нарушила условия страхования и не предоставила определенную информацию во время подписания договора страхования, говорится в пресс-релизе Yapian от 28 марта. По словам руководства Youbit, DB Insurance просто ищет оправдание, для того, чтобы отказать в выплате.

Как сообщает Altcoin , страховой полис был приобретен 1 декабря, всего за несколько недель до взлома, и покрывал убытки в размере до 2,8 млн долларов при ежегодном страховом взносе в размере около 244 тыс. долларов.

Страховая компания DB Insurance, одна из самых крупных в Южной Корее, подтвердила информацию о том, что в начале февраля Yapian было отказано в выплате страховки, но причина отказа не была озвучена.

Согласно Wall Street Journal, руководство Yapian намеревается продать свой бизнес, и 21 марта личные данные пользователей были переданы в Coinbin.