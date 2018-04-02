Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве с первой децентрализованной мобильной сетью Qlink. В рамках сотрудничества на Binance добавлена торговая пара QLC/BNB, а внутренние токены биржи BNB будут интегрированы в децентрализованное приложение Qlink. Токен BNB также будет использоваться в качестве платежного метода в Qlink dApp.

Как сообщает ForkLog , первый Qlink dApp для совместного использования мобильных сетей, в который был включен функционал WiFi и кошелька, дебютировал на Github в январе 2018. С тех пор приложение прошло 11 апгрейдов и в апреле будет доступно на Google Play.

Команды Binance и Qlink будут заниматься исследованием других реальных сценариев применения технологий. Так, помимо поддержки токена BNB для сервиса пополнения мобильных счетов в рамках Qlink dApp, разработчики также ведут дискуссии о потенциальной разработке кроссплатформенного решения между Binance Chain и QLC Chain.