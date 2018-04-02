Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный в конце прошлого года в Госдуму проект федерального закона, обязывающий все интернет-магазины принимать отечественные карты «Мир».

Авторы законопроекта предложили обязать предпринимателей, осуществляющих продажу товаров в Интернете, принимать карту «Мир» вне зависимости от объема выручки. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, доля микропредприятий, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, из-за их слабой консолидированности на разных товарных рынках варьируется от 50% до 80%. В результате в подавляющем большинстве сегментов рынка интернет-торговли потребители лишены возможности оплачивать товары с использованием национальных платежных инструментов.

Однако правительство не поддерживает рассматриваемый законопроект в представленной редакции, говорится в опубликованном на сайте Госдумы документе.



«Законопроектом не конкретизируется, возлагается ли обязанность по приему национальных платежных инструментов только на российских или также на зарубежных интернет-продавцов. При этом, исходя из положений законопроекта, не представляется возможным установить, каким именно способом необходимо исполнять вышеуказанную обязанность (обязан ли интернет-продавец обеспечить возможность дистанционной оплаты товаров (работ, услуг) в момент совершения покупки, предоставить возможность оплаты через POS-терминал в момент получения товара или же гарантировать покупателю все вышеуказанные способы оплаты)», — отмечается в отзыве правительства.

Кроме того, законопроект дискриминирует интернет-продавцов, поскольку у их конкурентов, осуществляющих розничную торговлю другими способами, обязанности принимать карты «Мир» нет, считают в правительстве. А интернет-продавцам придется закладывать дополнительные расходы на организацию безналичной оплаты в стоимость своих товаров.