По данным «Экспертного координационного центра», за последние четыре года число новых законов, принимаемых депутатами за год, снизилось с 56-ти до 26-ти, но выросло число «экономических» законопроектов – с 41 документа в 2014 году до 104-х в 2017 году.

В прошлом году депутаты 44 раза ужесточали законодательство для бизнеса, то есть не реже одного раза в неделю вводилась новая или усиливалась действующая мера наказания, вводилось новое обременение для предпринимателей. В то же время, 25 законопроектов способствовали снижению административной нагрузки на бизнес, говорится в сообщении «Экспертного центра».

По словам Дмитрия Журавлева, руководителя Института региональных проблем, в Послании Федеральному собранию Владимир Путин прямо сказал о необходимости перевода всей системы контроля и надзора на риск-ориентированный подход, то есть не ужесточать и карать, а предотвращать нарушения, не дожидаясь их последствий. Исследование показывает, что в 2017 году депутаты этой рекомендации не следовали.