С начала апреля банковские клиенты, ошибочно попавшие в черные списки подозреваемых в отмывании денег, должны были получить возможность пользоваться улучшенной процедурой реабилитации. Но этого не произошло, так как ЦБ не успел подготовить нормативные документы, пишет «Коммерсант».



Первый уровень реабилитации для банковских клиентов, попавших в черный список отказников за подозрение в совершении сомнительных операций, работает с конца 2017 года. Он предусматривает, что клиент обращается для исключения его из черного списка в банк. Второй уровень — межведомственная комиссия, куда входят представители ЦБ и Росфинмониторинга. Предполагалось, что она будет рассматривать дела тех, кому в реабилитации отказал банк, если клиент не согласен с решением кредитной организации. Однако в банках необходимых нормативных документов для работы комиссии пока нет, и двухуровневая реабилитация существует лишь на бумаге.

В ЦБ комментируют ситуацию весьма расплывчато — «пакет документов, необходимых для реализации второго контура, утвержден Банком России и направлен на регистрацию в Минюст». На запрос газеты, какие именно документы ЦБ подал в Минюст и когда ожидать их появления, в Банке России отвечать отказались.

По словам экспертов, основная проблема, не позволяющая заработать второму уровню системы реабилитации, — нестыковка вступивших в силу поправок к закону № 115-ФЗ с документами ЦБ.

В частности, в законе отсутствует обязанность банка раскрывать клиентам информацию о причинах отказа в обслуживании или в проведении операции, что подтверждает ЦБ в своих разъяснениях кредитным организациям (опубликованы на сайте ассоциации «Россия» 19 марта). В то же время для подачи жалобы в межведомственную комиссию клиент должен представить письменный мотивированный отказ банка. Общественная организация «Опора России» обращалась за разъяснениями в ЦБ. По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, в Банке России пояснили, что ЦБ готовит нормативный документ, регламентирующий выдачу мотивированного отказа клиенту с формой документа и сроками его выдачи.

Пока двухуровневый механизм реабилитации клиентов не заработал, попавшим в список остается рассчитывать лишь на реабилитацию банками. Однако этот механизм уже показал свою неэффективность, особенно в отношении физлиц.