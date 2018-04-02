Бывший председатель совета директоров Инкасбанка Александр Гительсон подал жалобу на решение о взыскании с него и двух менеджеров банка 11,3 млрд рублей.

Гительсон обжаловал в апелляции решение определения первой инстанции от 20 марта.

Помимо Гительсона суд по заявлению АСВ взыскал денежные средства с экс-председателя правления банка Татьяны Лебедевой и ее заместителя Людмилы Саморуковой.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в июне 2017 года направил дело на новое рассмотрение. Тем самым кассация удовлетворила жалобу Гительсона. Выводы первой и апелляционной инстанций были отменены. Заявитель обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 3 ноября 2016 года и постановление апелляции от 1 февраля 2017 года.

В определении суд отметил, что банкротство Инкасбанка наступило в результате действий, совершенных Гительсоном и Лебедевой в период с 1 февраля 2007 года по 19 февраля 2009 года, причинивших банку реальный ущерб в размере не менее 7,49 млрд рублей.

АСВ ранее отметило, что произведенный им расчет размера субсидиарной ответственности ответчиков является обоснованным и позволяет с разумной степенью достоверности определить, какая часть требований кредиторов должника может быть погашена за счет стоимости имущества и имущественных прав Инкасбанка.

Данный расчет, по мнению АСВ, не опровергнут ни одним из ответчиков, его достоверность и обоснованность подтверждается представленными в материалы дела отчетами независимых оценщиков о рыночной стоимости имущества и имущественных прав банка, включая права требования к заемщикам банка по кредитным договорам, которые были проигнорированы судом округа.