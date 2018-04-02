Минтруд представил к общественному обсуждению законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс РФ, направленные на совершенствование механизмов обеспечения своевременности и полноты выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.

Согласно законопроекту, Роструд наделяется полномочиями принимать решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, сообщает «Современный предприниматель» .

Исполнение работодателями этой обязанности будет осуществляться подразделениями ФССП на основании решения государственного инспектора труда. При этом работодатель, не согласный с решением о принудительном исполнении, сможет оспорить его в течение десяти дней в судебном порядке.

При этом, если между работником и работодателем заключено соглашение о реструктуризации задолженности на срок не более двух месяцев, то решение о принудительном исполнении не принимается.