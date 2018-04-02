Общая сумма, направленная Центробанком на докапитализацию Бинбанка, группы «Открытие» и Промсвязьбанка, составила 626 млрд рублей. Об этом заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев заявил на встрече с журналистами.

«Это те цифры, которые ЦБ внес в капитал банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления», — сказал представитель регулятора. По его словам, 456 млрд рублей было направлено на докапитализацию группы «Открытие». Из них 371 млрд рублей пошло на докапитализацию самого банка, финансовая помощь компании «Росгосстрах» составила 66 млрд рублей, остальная сумма направлена преимущественно в негосударственные пенсионные фонды группы.

«Финансовая поддержка понадобилась и пенсионным фондам», — уточнил Поздышев.

К группе «Открытие» в течение 2018 года будет присоединен Бинбанк, на докапитализацию которого потребовалось 56,9 млрд рублей. На докапитализацию Промсвязьбанка в настоящее время направлено 113,4 млрд рублей.

«Мы предполагаем дополнительно направить еще 130 млрд рублей. Это будет сделано путем ОФЗ, которые Банк России выкупит с балансов санируемых банков», — пояснил Поздышев. ОФЗ будут переданы Агентству по страхованию вкладов, а АСВ этими же ОФЗ докапитализирует Промсвязьбанк. Банк «плохих» долгов докапитализироваться не будет.

По оценкам ЦБ, рыночная стоимость акций всех трех банков на данный момент составляет 400—450 млрд рублей.

«Мы за это заплатили 626 миллиардов. Мы предполагаем за три-четыре года, пока эти организации будут в Фонде консолидации банковского сектора и смогут зарабатывать прибыль, среднюю по всей банковской системе, они смогут восполнить этот дефицит. Мы полагаем, что через несколько лет они будут стоить около 600 миллиардов рублей, если оценивать эти банки за один капитал. Мы полагаем, что по этой части докапитализации ЦБ убытков не понесет», — заявил Поздышев.

Он также отметил, что банки получали в разное время на разные сроки средства на ликвидность. Всего «Открытию» было направлено 710 млрд рублей, Бинбанку — 418 млрд, Промсвязьбанку — 330 млрд рублей. Из этих средств часть выдавалась по ставке 0,5% как бридж-кредит. «Мы оценивали необходимость докапитализации на сумму, не превышающую предварительные оценки, мы выдавали деньги по ставке 0,5%. Например, из 710 миллиардов рублей, выданных группе «Открытие», 380 миллиардов было выдано под 0,5%», — пояснил Поздышев. Остальные средства выдавалась по ключевой ставке, добавил он.

При этом на сегодняшний день большая часть средств, выданных на ликвидность, уже возвращена. Не погашено пока 337 млрд рублей, уточнил Поздышев. Так, Бинбанк погасил задолженность, «Открытие» возвращает 107 млрд рублей по графику 17 апреля, Промсвязьбанк, где процедура санации началась позже, вернет средства в конце года.