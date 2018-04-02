Крупнейший банк в Дании Danske Bank, располагающий сетью филиалов в Тронхейме, Норвегии и Вильнюсе и Литве, предупредил клиентов о рисках инвестирования в криптовалюты и запретил криптовалютные транзакции с помощью финансовых инструментов банка.

Как объясняет руководство кредитной организации, криптовалюты не поддерживаются центральным банком, следовательно, их инвесторы и пользователи недостаточно защищены, в отличие от тех, кто связан с традиционными валютами и инвестициями. Таким образом, банк обязан оказывать помощь в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, а криптовалюты в настоящее время не обеспечивают достаточный уровень прозрачности для банка.

При этом, как сообщает Altcoin , если клиент хочет депонировать средства, полученные из инвестиций в криптовалюту, банк будет рассматривать их так же, как депозиты связанные с другими видами инвестиций и может принять депозит, если он соответствует действующим правилам и процедурам противодействия отмыванию денег (AML).

Danske Bank не блокирует использование своей банковской кредитной карты в связи с торговлей криптовалютами. Но, как и со всеми транзакциями с кредитными картами, клиентам рекомендуется соблюдать существующие антимонопольные процедуры и правила AML.