Чистая прибыль Почта Банка по итогам 2017 года по МСФО составила 1,5 млрд рублей, что на 25% выше показателей 2016-го, говорится в материалах банка.



Портфель средств физлиц по итогам 2017 года составил 170,2 млрд рублей, прирост — 365%. Объем кредитного портфеля увеличился на 69% и достиг 196,2 млрд рублей.

«В этом году мы продолжим расти, в том числе в сфере кредитования, сохраняя сверхконсервативное отношение к рискам», — отметил первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.