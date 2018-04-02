Чистая прибыль Новикомбанка по итогам 2017 года составила 1,8 млрд рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Чистый процентный доход вырос по отношению к 2016 году на 83%, до 14,1 млрд рублей. Активы Новикомбанка за отчетный период увеличились на 57% и превысили 317,5 млрд рублей.

Остатки на счетах клиентов — промышленных предприятий повысились на 87%, до 256,9 млрд рублей. Показатель чистой ссудной задолженности заемщиков банка вырос до 282,8 млрд рублей.

«Рост бизнеса Новикомбанка обеспечивает быстрое увеличение его доходов. По итогам прошедшего года полученные банком валовые процентные доходы равнялись 23,3 миллиарда рублей, что на 26% превышает значение 2016 года», — отмечается в сообщении.

С начала 2017 года общий объем источников собственных средств Новикомбанка увеличился на 6%, до 27,9 млрд рублей.