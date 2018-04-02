В Банке России раскрыли информацию о том, как будет осуществляться оздоровление Бинбанка, банка «ФК Открытие» и Промсвязьбанка.

Как рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев на встрече с журналистами, на первом этапе ожидается структурное разделение проекта «Бинбанк — «Открытие» на банк «хороших» и «плохих» активов. Проект Промсвязьбанка будет разделен на две части. «Мы будем проводить разделение балансов», — заявил Поздышев.



По его словам, из Промсвязьбанка будут выведены «плохие» и непрофильные активы. «Хорошие» поступят в структуру «Бинбанк — «Открытие», «плохие» — в банк «плохих» долгов.