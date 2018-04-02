Банки смогут снизить ставки по кредитам на 0,5–1 процентный пункт благодаря сокращению издержек на обработку персональных данных клиентов. Без согласия на эту процедуру кредитные организации не дают займы. Но хранить документы приходится в течение пяти лет, что требует больших затрат. Центробанк решил сократить срок до трех лет, рассказали «Известиям» в регуляторе. Там уже разработали проект поправок к закону «О кредитных историях».



Сейчас банки при выдаче кредита получают согласие граждан на обработку персональных данных для последующего запроса сведений о заемщиках в бюро кредитных историй. Если гражданин не идет на это, то кредитная организация чаще всего отказывает в выдаче займа. По действующему законодательству банки должны хранить оригинал согласия в бумажном виде в течение пяти лет. Финансовые организации имеют такие документы по каждому кредитному договору, несмотря на то, что у заемщиков может быть оформлено несколько кредитов.



Поправки позволят снизить издержки для банков, поскольку с учетом характера и масштабов их деятельности затраты на хранение оригиналов согласия являются очень значительными, пояснили в пресс-службе ЦБ.

В «Эквифаксе», НБКИ и Объединенном кредитном бюро поддержали нововведение Банка России.

Новация действительно позволит сократить издержки кредитных организаций, отметили в пресс-службе банка ВТБ. По оценкам управляющего партнера группы Veta Ильи Жарского, хранение согласия граждан на запрос о них сведений в БКИ в течение пяти лет обходилось банкам в сотни миллионов рублей. Благодаря новации эти траты сократятся до десятков миллионов рублей, считает Жарский.

«Законопроект имеет положительный эффект, так как хранение документов требует существенных затрат на поддержку соответствующих баз данных и логистику информации внутри банка, — рассказал «Известиям» начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. — Возможное влияние на снижение кредитной ставки может быть в пределах 0,5–1 пункта, если учитывать средние издержки на сопровождение договора».

Сейчас ставки по потребкредитам находятся на уровне 13–16% годовых.

