Банк России запускает пилотный проект, который дает возможность студентам отечественных вузов пройти стажировку в различных структурных подразделениях мегарегулятора. Этот проект является новой программой взаимодействия Банка России с молодыми специалистами, поясняется в релизе ЦБ.

«Российский финансовый рынок стремительно развивается, ему необходимо большое количество высококвалифицированных сотрудников. Банк России имеет возможность оказать содействие в подготовке таких профессионалов. Мы готовы делиться своим опытом и знаниями с талантливой молодежью», — прокомментировал заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Стажеров будут набирать в четыре подразделения ЦБ: департамент денежно-кредитной политики, департамент исследований и прогнозирования, департамент статистики и управления данными, а также в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Пройти стажировку смогут студенты последнего курса бакалавриата или учащиеся магистратуры, имеющие возможность работать минимум 20 часов в неделю, подавшие заявку до 27 апреля и прошедшие конкурсный отбор.

Старт стажировки, которая продлится шесть месяцев, запланирован на конец июня. Проект реализуется с целью повышения квалификации молодых специалистов, однако по его итогам не исключается возможность трудоустройства некоторых стажеров в Банк России.

Планируется, что стажировка в Центробанке станет проводиться каждый год, также будет увеличиваться число подразделений мегарегулятора, готовых набирать стажеров.



Узнать подробности и подать заявку можно на сайте Банка России .

