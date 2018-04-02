Банк «ФК Открытие» подал девять исков к своему бывшему собственнику — «Открытие Холдингу» — на общую сумму 4,019 млрд рублей, следует из картотеки материалов Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа.

Иски поданы с 28 марта по 2 апреля.



Третьими лицами по ряду исков выступают ООО «Научно-производственная организация «Монтажстройпроект», ООО «Южный крест Тревел», ООО «Лейла» и ООО «Дил-Трейд».

«Исковые требования мотивированы взысканием с ответчика задолженности на основании договора поручительства от 31 марта 2015 года», — отмечается в определении к одному из исков.

Этот иск суд постановил вернуть из-за несоблюдения претензионного порядка.