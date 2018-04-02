Азиатско-Тихоокеанский банк выступил соорганизатором синдицированного бивалютного кредита для Банка Москва-Минск на сумму 20 млн евро и 1 млн долларов США срочностью до 18 месяцев. Сумма участия АТБ составляет 5 млн евро.

Всего участниками сделки стали 8 российских кредитно-финансовых организаций: Альфа-Банк (исполняющий также функции кредитного управляющего), АК БАРС, Новикомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ БАНК), Банк Финсервис, Алеф-Банк, Джей энд Ти Банк и АТБ.

Сотрудничество Азиатско-Тихоокеанского банка с кредитными организациями Евразийского экономического союза и стран СНГ в различных сферах межбанковского бизнеса развивается уже много лет. С 2013 года банк принимает самое активное участие в сделках синдицированного кредитования, в том числе для белорусских банков.