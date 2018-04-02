Агентство по страхованию вкладов 30 марта 2018 года направило в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении 12 лиц, контролировавших тольяттинский Эл Банк, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 5 млрд 79,565 млн рублей. Как уточняется в сообщении АСВ, опубликованном 2 апреля, размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов банка.

Ответчиками по иску в сообщении АСВ указаны Волошин А. П., Калинин М. Г., Гранина Е. Б., Суминов С. А., Дегтярева О. П., Кабанова О. С., Полицмако Е. А., Волошин И. А., Волошина Г. Е., Фирсова Л. Н., Радченко П. А., Грабор В. Г.

Уточним, что председатель правления Анатолий Волошин и его супруга — глава набсовета Галина Волошина были крупнейшими акционерами банка; в число совладельцев также входила Людмила Фирсова. В правление банка вместе с Анатолием Волошиным входили Максим Калинин, Екатерина Гранина,Елена Полицмако, Олеся Дегтярева, Ольга Кабанова.

Эл Банк был лишен лицензии 5 мая 2016-го и признан банкротом в конце июля того же года. АСВ было назначено конкурсным управляющим.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими банк лицами действий по выдаче кредитов техническим юридическим лицам и замещению ликвидных активов на задолженность технических юридических лиц, указывают в АСВ. Кроме того, руководителями банка не были приняты меры по предупреждению его банкротства, предусмотренные федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и «О несостоятельности (банкротстве)». Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.



Напомним, в сентябре 2016 года ЦБ сообщал об установлении фактов вывода активов Эл Банка путем выдачи кредитов техническим компаниям на 2,2 млрд рублей.