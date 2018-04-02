Арбитражный суд Москвы арестовал облигации на 6,12 млрд рублей в качестве обеспечения по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к десяти иностранным компаниям, следует из картотеки материалов дел суда.



Арест наложен на ценные бумаги «Промсвязькапитала» на 832 млн рублей и «ПСН Проперти Менеджмент» на 2 млрд рублей (находятся на счете Atna Capital в ПСБ). Кроме того, арестованы облигации «Промсвязькапитала» на 3,29 млрд рублей (на счетах Polarima Investments).

Согласно документу, арестован и пакет субординированных еврооблигаций ПСБ на 400 тыс. долларов с погашением в 2019 году (находятся на счете Promsvyaz Capital B.V.).