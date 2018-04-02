На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается некоторое ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Удержанию нефтью марки Brent позиций в районе 69,8 доллара за баррель, а также отсутствие поддержки рубля со стороны налогового периода, позволят «быкам» в долларе и евро взять инициативу в свои руки. При этом сильного роста мы не ожидаем. Так, доллар в начале дня может подняться выше 67,2 рубля, после чего, также, как и наши фондовые индексы, ляжет в дрейф, на фоне низкой активности игроков. Основные же движения в рубле, можно ожидать во второй половине дня, на фоне открытия торгов в США и росте активности торгов», - констатирует аналитик.

«По случаю пасхальных праздников в католическом мире большинство бирж не работало, включая нефтяной рынок. По понедельникам валютные пары часто движутся против пятничного движения, поэтому, несмотря на дорожающую нефть в Азии, рискну рассмотреть восходящую коррекцию курса доллара до 57,44 рубля, а курса евро – до 70,77 рубля», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, если на политической арене будет все спокойно, то российская валюта попытается пройти вниз отметку 57 руб за доллар.

​«В этом рублю может помочь слабо дорожающая нефть. Возможно, что с приходом на рынки европейских инвесторов они начнут отыгрывать данные компании Baker Hughes о снижении на прошлой неделе числа нефтяных буровых установок в США на 7 штук до 797. Эта новость вышла еще в четверг, но готовящиеся к празднованию трейдеры не полностью учли ее в котировках», - поясняет эксперт.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может обосноваться в диапазоне 56,70-57,40 рубля», - сообщает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.