Активность торгов возрастет ближе к вечеру.
На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается некоторое ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».
«Удержанию нефтью марки Brent позиций в районе 69,8 доллара за баррель, а также отсутствие поддержки рубля со стороны налогового периода, позволят «быкам» в долларе и евро взять инициативу в свои руки. При этом сильного роста мы не ожидаем. Так, доллар в начале дня может подняться выше 67,2 рубля, после чего, также, как и наши фондовые индексы, ляжет в дрейф, на фоне низкой активности игроков. Основные же движения в рубле, можно ожидать во второй половине дня, на фоне открытия торгов в США и росте активности торгов», - констатирует аналитик.
«По случаю пасхальных праздников в католическом мире большинство бирж не работало, включая нефтяной рынок. По понедельникам валютные пары часто движутся против пятничного движения, поэтому, несмотря на дорожающую нефть в Азии, рискну рассмотреть восходящую коррекцию курса доллара до 57,44 рубля, а курса евро – до 70,77 рубля», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.
По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, если на политической арене будет все спокойно, то российская валюта попытается пройти вниз отметку 57 руб за доллар.
«В этом рублю может помочь слабо дорожающая нефть. Возможно, что с приходом на рынки европейских инвесторов они начнут отыгрывать данные компании Baker Hughes о снижении на прошлой неделе числа нефтяных буровых установок в США на 7 штук до 797. Эта новость вышла еще в четверг, но готовящиеся к празднованию трейдеры не полностью учли ее в котировках», - поясняет эксперт.
«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может обосноваться в диапазоне 56,70-57,40 рубля», - сообщает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.
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