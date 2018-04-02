Альфа-Банк представляет инновационный девайс бесконтактной оплаты — первый в мире ремень PayBelt.



«В разное время банк разработал ряд устройств, позволяющих совершать покупки в одно касание: карты, браслеты, кольца, а также возможность проводить оплату с помощью смартфонов в рамках сотрудничества с Apple и Google. На этом поиски новых устройств не были остановлены. Альфа-Банк выпустил ролик, в котором официально презентовал новейшую разработку — ремень, оснащенный технологией бесконтактной оплаты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во всех существующих гаджетах, созданных до ремня, так или иначе задействованы руки, а это непосредственный контакт. «Мы пересмотрели саму концепцию бесконтактных платежей. Идея лежала на поверхности, вернее на уровне пояса. Проанализировав расположение большинства платежных терминалов, мы поняли, что установлены они в основном на уровне ремня. Именно поэтому и пришла идея создать по-настоящему бесконтактный способ оплаты — PayBelt. Мы уверены, что будущее за действительно бесконтактными инновациями», — отметили в пресс-службе.



Клиенты могут активировать PayBelt, приложив к нему карту Альфа-Банка. Через мобильное приложение «Альфа-Мобайл» можно настроить PayBelt на выдачу и прием средств, чтобы быстро и безопасно оплачивать ежедневные покупки.