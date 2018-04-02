Альфа-Банк был одним из первых банков на российском рынке, внедривший бесконтактные технологии оплаты для своих клиентов. В разное время банк разработал ряд устройств, позволяющих совершать покупки в одно касание: карты, браслеты, кольца, а также возможность проводить оплату с помощью смартфонов в рамках сотрудничества с Apple и Google. На этом поиски новых устройств не были остановлены. Накануне Альфа-Банк выпустил ролик, в котором официально презентовал новейшую разработку – ремень, оснащенный технологией бесконтактной оплаты .



После проведенных исследований, разработчики и продуктологи Альфа-Банка пришли к идее создания радикально нового девайса в сфере бесконтактных технологий - к PayBelt.



Во всех существующих гаджетах, созданных до ремня, так или иначе задействованы руки, а это непосредственный контакт: «Мы пересмотрели саму концепцию бесконтактных платежей. Идея лежала на поверхности, вернее на уровне пояса. Проанализировав расположение большинства платежных терминалов, мы поняли, что установлены они в основном на уровне ремня. Именно поэтому и пришла идея создать по-настоящему бесконтактный способ оплаты - Paybelt. Мы уверены, что будущее за действительно бесконтактными инновациями».



Клиенты могут активировать PayBelt просто приложив к нему карту Альфа-Банка. Через мобильное приложение Альфа-Мобайл можно настроить PayBelt на выдачу и прием средств, чтобы быстро и безопасно оплачивать ежедневные покупки. Также, оценить удобство PayBelt смогут юрлица и госучреждения, которым технология позволит сэкономить на времени и сотрудниках, принимая платежи «на месте».



Более подробно ознакомиться с новой технологией и оформить предзаказ на PayBelt можно на сайте .