Власти США планируют начать запрашивать дополнительную информацию у тех, кто подает заявление на американскую визу. Речь, в частности, идет об адресе электронного почтового ящика и учетных записях в социальных сетях. Об этой пока не утвержденной инициативе сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Согласно этому предложению, почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы», — сказал он, добавив, что в этот перечень также входит более обширная контактная информация. Это гораздо больший объем данных, чем тот, что необходим для заполнения действующих форм.



Тех, кто заполняет визовую анкету, могут также спросить о том, был ли он депортирован откуда-либо. Более того, может появиться графа для указания всех электронных адресов за последние пять лет и учетных записей в определенных социальных сетях, среди которых Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и так далее.

Как ранее уточнила газета The New York Times, Госдепартаменту отводится 60 дней для изучения реакции общественности на данную инициативу. Даже в случае ее реализации нововведения не затронут официальные делегации и дипломатов.

