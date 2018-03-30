Выдача обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Евгения Никулина американским властям объясняется стремлением заинтересованных лиц получить компромат на Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек.



«За выдачей Никулина скрывается стремление получить «боеприпасы» на Трампа, о союзничестве с США речь вообще не идет», — написал он в Twitter.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. В США его обвиняют в незаконном получении данных из социальной сети LinkedIn и с серверов Dropbox и Formspring. Ордер на арест Никулина также выдал Коптевский районный суд Москвы. В России его обвиняют в краже 3 450 долларов с помощью электронной платежной системы WebМoney.

В ноябре 2016 года чешский Минюст получил запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017-го пражский горсуд постановил, что Никулина могут экстрадировать как в Россию, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение в части его возможной выдачи США, однако Верховный суд признал вердикт нижестоящей инстанции законным.

Окончательное решение о выдаче Никулина в соответствии с чешским законодательством принял глава Минюста Роберт Пеликан. В ночь на пятницу хакера выслали из Праги в Вашингтон.

Адвокат обвиняемого Мартин Садилек сообщил РИА Новости, что узнал об экстрадиции подзащитного в Штаты из СМИ. Власти не проинформировали его об этом, поэтому он не мог предпринять необходимых действий.