Подозреваемый в хищении 2,5 млрд рублей совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов заявил на заседании суда, что неоднократно обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), но безрезультатно.



«Эти средства увели граждане Украины, но их ловить никто не хочет», — сказал он.

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Группе «Сумма» в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей, а Максидов — в хищении почти 669 млн рублей.