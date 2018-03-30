Deutsche Post продавала данные своих клиентов немецким партиям для использования в предвыборной борьбе, пишет газета Bild am Sonntag в воскресенье.



По данным газеты, Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) заплатили в 2017 году пятизначную сумму за полученную информацию. Речь может идти о данных покупательской способности, банковских операциях, возрасте и поле, образовании, семейном статусе, жилищных условиях и владении автомобилем. Партии использовали эту информацию якобы для того, чтобы больше узнать о целевой аудитории в конкретных районах. При этом персональные данные не передавались, отмечает газета.

ХДС и СвДП уже подтвердили изданию факт сотрудничества с Deutsche Post.

Deutsche Post в воскресенье отвергла обвинения в продаже данных. «Компания сохраняет и использует личные данные только в строгом соответствии с законом», — заявил представитель почты. Он также отметил, что работа почты регулярно контролируется Федеральным уполномоченным по защите данных.

Deutsche Post обвиняется на фоне схожего скандала с Facebook. В середине марта стало известно о возможной утечке данных около 50 млн пользователей.