Сбербанк , «Сбербанк-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» подали апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы , вставшего на сторону ВТБ в споре по поводу аукциона. Об этом говорится в материалах суда.



В ноябре 2017 года ВТБ подал иск к Сбербанку, «Сбербанк-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» с требованием признать недействительными результаты электронного аукциона на право заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов одного из управлений казначейства для учета операций Пенсионного фонда РФ.

Согласно материалам дела, 2—3 марта 2017 года ВТБ наряду со Сбербанком принимал участие в электронном аукционе на «Оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства на балансовом счете №40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации» для учета операций ПФР, проводимых в иностранных валютах», проводимом на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».



Торги начались 2 марта, в 9:10 мск, с суммы один рубль с шагом не более пяти копеек. К 01:43 мск 3 марта 2017 года цена предложений от ВТБ и Сбербанка на право заключения контракта достигла 70 рублей. После подачи очередного предложения со стороны Сбербанка в 01:43 также 3 марта доступ к электронной площадке был прерван, что препятствовало подаче следующего ценового предложения от ВТБ. Перезагрузка компьютера и системы в течение трех следующих минут позволила сделать еще четыре шага ВТБ (последняя ценовая заявка от ВТБ была принята системой в 01:46), однако после очередного шага Сбербанка сбой площадки повторился и доступ к ней вновь был прерван.

«Последующие перезагрузки компьютера и системы, попытки входа на сайт площадки с других резервных компьютеров, в том числе прямая загрузка главной страницы sberbank-ast.ru через Интернет позволили возобновить торги лишь спустя 1 минуту 40 секунд после окончания предельного срока подачи следующего ценового предложения от ВТБ. В результате торги на площадке были завершены в автоматическом режиме в 1:56 с наилучшим предложением Сбербанка», — говорилось в иске.

ВТБ заявляет, что в период недоступности торговой площадки «Сбербанк-АСТ» сервисы непосредственно самого банка ВТБ для доступа работников к Интернету работали в штатном режиме. Заявитель считает, что неоднократные технические проблемы в момент проведения аукциона были на стороне «Сбербанк-АСТ». Из имеющихся у истца данных он сделал вывод, что аукцион был проведен с нарушением требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку ЗАО «Сбербанк-АСТ» не была обеспечена «надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, в результате чего у заявителя отсутствовала возможность подать очередное предложение о цене контракта».

В марте текущего года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление ВТБ. Ответчики по иску ВТБ подали апелляцию на решение суда первой инстанции.