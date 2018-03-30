Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579,8 тыс. гривен (почти 22 тыс. долларов по курсу Нацбанка) заработной платы за 2017 год, свидетельствуют данные его декларации.



Данилюк в декларации сообщил, что на его банковском счете хранится 3,5 тыс. долларов и свыше 88 тыс. долларов на общем счете с женой Ольгой. Он также задекларировал 115 тыс. долларов наличных. Супруга министра финансов в 2017 году заработала менее 37 тыс. гривен (почти 1,4 тысячи долларов).

Согласно декларации, Данилюк совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 кв. метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска. Также министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (стоимость не указана) и «афонскую икону Святого Николая» XX века.

Ранее пресс-служба главы украинского государства информировала, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около 620 тыс. долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тыс. долларов, что чуть больше того, что заработал Порошенко.