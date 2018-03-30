Об этом свидетельствуют данные его декларации.
Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579,8 тыс. гривен (почти 22 тыс. долларов по курсу Нацбанка) заработной платы за 2017 год, свидетельствуют данные его декларации.
Данилюк в декларации сообщил, что на его банковском счете хранится 3,5 тыс. долларов и свыше 88 тыс. долларов на общем счете с женой Ольгой. Он также задекларировал 115 тыс. долларов наличных. Супруга министра финансов в 2017 году заработала менее 37 тыс. гривен (почти 1,4 тысячи долларов).
Согласно декларации, Данилюк совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 кв. метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска. Также министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (стоимость не указана) и «афонскую икону Святого Николая» XX века.
Ранее пресс-служба главы украинского государства информировала, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около 620 тыс. долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тыс. долларов, что чуть больше того, что заработал Порошенко.
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