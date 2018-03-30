Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца одного из владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в создании преступного сообщества, сообщает корреспондент РБК из зала суда.



Решение в отношении второго брата Магомеда Магомедова пока не принято. Оба брата Магомедовы подозреваются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159), а также растрате (ч. 4 ст. 160).

Из материала дела, которые были озвучены на суде, братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд рублей. Всего речь идет о семи преступных эпизодах хищения средств федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу «Сумма».

Сам Зиявудин Магомедов вину не признал. «По предъявленным обвинениям хочу сказать, что не согласен. Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения», — сказал он. На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать решение об аресте, Магомедов ответил утвердительно.

Группа компаний «Сумма» заявила, что намерена обжаловать арест.

«В связи с арестом председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать», — говорится в сообщении. В «Сумме» добавили, что группа компаний готова сотрудничать со следствием.



Во время заседания защита Зиявудина Магомедова предлагала суду отпустить своего подзащитного под залог в сумму вменяемых ему хищений — 2,5 млрд рублей.