Правительство РФ направит на реализацию мероприятий программы «Цифровая экономика» более 3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.



Как говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства, средства пойдут на финансирование направлений «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность».

Ранее президент Владимир Путин поручил Кабмину включить направление «Цифровая экономика» в список основных направлений стратегического развития на ближайшие восемь лет.