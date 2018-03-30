В Госдуму внесен законопроект об освобождении кредитных организаций от обязанности составлять индивидуальную финансовую отчетность по МСФО. Соответствующий документ внесла группа депутатов ГД и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финансовому рынку ГД Анатолием Аксаковым.



«Начиная с 1 января 2019 года российские правила бухгалтерского учета в кредитных организациях будут полностью сближены с МСФО. В связи с этим данные финансовой отчетности по МСФО будут идентичны данным годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности. Исключение из федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанности кредитных организаций, не образующих с другими организациями группу по МСФО, составлять финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной основе устранит для кредитных организаций двойное составление отчетности и ее раскрытие перед широким кругом пользователей», — отмечается в тексте законопроекта.

Принятие законопроекта снизит нагрузку на банки по формированию отчетности и устранит дублирование раскрываемых кредитными организациями сведений в составе годовой (промежуточной) бухгалтерской отчетности, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и в финансовой отчетности по МСФО, отмечается в документе.