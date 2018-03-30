Объединенный банк ВТБ разместил на своем сайте обновленные тарифы пакета «Привилегия», которые вступили в силу с 26 марта 2018 года. Известно, что новая «Привилегия» начинает действовать с 1 апреля 2018 года.

Как и заявлялось ранее, «Привилегия» теперь будет базироваться на «Мультикарте» и станет предложением только для премиальных клиентов. Об этом в интервью Банки.ру рассказывал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Комиссия за подключение к пакету «Привилегия-Мультикарта» не будет взиматься с клиентов ВТБ, имеющих специальное предложение от банка, с зарплатных клиентов банка (в рамках зарплатных проектов) с окладом от 200 тыс. рублей, поступающих на мастер-счет, а также с клиентов, разместивших в банке от 2 млн рублей (или эквивалент в валюте), либо с акционеров ВТБ с портфелем от 45 млн акций.

Для всех остальных единоразовая комиссия за подключение пакета «Привилегия-Мультикарта» составит 5 тыс. рублей. При этом, как и ранее, данная плата будет взиматься в дату подключения пакета, но возвратится клиенту при выполнении им одного из условий.

Согласно новым тарифам, вознаграждение будет возвращено клиенту на мастер-счет, если он выполнит условие бесплатности пакета «в течение первого полного отчетного календарного месяца обслуживания, следующего за месяцем подключения пакета банковских услуг».

За обслуживание пакета «Привилегия-Мультикарта» также будет взиматься комиссия в размере 5 тыс. рублей в месяц. Право на бескомиссионное обслуживание пакета имеют зарплатные клиенты (в рамках зарплатного проекта, при наличии премиальной зарплатной карты) или клиенты, выполнившие одно из условий.

Чтобы получить обратно уплаченное вознаграждение за подключение пакета, а также чтобы иметь право на бескомиссионное обслуживание по нему, клиент должен либо держать на счетах в ВТБ от 2 млн рублей (или эквивалент в валюте), либо совершать среднемесячный оборот по всем картам в рамках пакета «Привилегия-Мультикарта» на сумму от 100 тыс. рублей, либо осуществлять ежемесячные поступления от юридических лиц на мастер-счет в размере не менее 200 тыс. рублей, либо являться акционером банка с портфелем в размере не менее 45 млн акций (на дату пролонгации).

Также для бесплатного пользования пакетом можно соблюдать определенные условия брокерского обслуживания в ВТБ.

«При наличии у клиента портфеля номинальной стоимости облигаций Банка ВТБ (ПАО) в депозитарии Банка ВТБ (ПАО) и остатков в рублях по депозитным и текущим счетам клиента в размере от 2 миллионов рублей (серий Б-1-1, Б-1-2… Б-1-n) клиенту также предоставляется восемь проходов в бизнес-залы аэропортов без взимания вознаграждения», — уточняется в тарифах.

Иных условий для получения Priority Pass в тарифах пакета нет. В кол-центре ВТБ пояснили, что в зависимости от параметров использования пакета его держателю положено от двух до восьми проходов в бизнес-залы аэропортов в месяц. Два прохода положены клиенту, совершающему траты по картам в рамках пакета свыше 100 тыс. рублей в месяц или имеющему остатки на счетах в объеме, превышающем 2 млн рублей. Восемь проходов получит клиент на брокерском обслуживании, соблюдающий вышеуказанные условия, либо любой держатель пакета, хранящий в ВТБ свыше 5 млн рублей.

При наличии просроченной задолженности более 30 календарных дней по любому кредитному договору условия получения обслуживания без взимания вознаграждения не действуют.

На мастер-счет в рамках пакета будут начисляться проценты на остаток — 1%, 2%, 5% или 6% в зависимости от объема трат клиента.

Надбавка выплачивается на накопительный счет клиента в рублях не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Надбавка начисляется на сумму минимального остатка на накопительном счете за отчетный месяц. Если сумма минимального остатка на накопительном счете составляет более 1,5 млн рублей, то надбавка начисляется на сумму 1,5 млн рублей.

При подключении пакета «Привилегия-Мультикарта» клиент может бесплатно одновременно подключить одну из следующих бонусных опций: «Авто», «Cash back», «Рестораны», «Коллекция», «Путешествия», «Сбережения». Подключение опции не является обязательным, в рамках пакета может быть подключена только одна опция, смену которой можно осуществлять неограниченное число раз (без взимания платы за это).

Вознаграждение по опциям будет зависеть от суммы трат по ним. Нижний порог трат для получения бонуса — 5—15 тыс. рублей в месяц. Чем больше держатель пакета «Привилегия-Мультикарта» будет совершать трат в месяц в рамках пакета, тем выше будет его вознаграждение. В таблице, расположенной ниже, можно ознакомиться со всеми параметрами бонусных вознаграждений.

Максимальный размер вознаграждения по опциям «Авто», «Cash back» и «Рестораны» составляет 20 тыс. рублей в месяц по всем операциям в ТСП. Вознаграждение выплачивается на счет, с которого проведена операция, в течение месяца, следующего за отчетным.

Бонусы по опции «Сбережения» начисляются в течение месяца, следующего за отчетным месяцем, с учетом ставки, зависящей от оборота, путем доначисления к процентам, изначально положенным по мастер-счету без подключения опций (0,01% годовых). Начисление процентов осуществляется на сумму денежных средств, не превышающую 200 тыс. рублей (включительно). Если остаток превышает эту сумму, то доначисление процентов осуществляется на сумму 200 тыс. рублей.

Критерии получения вознаграждения по опциям в рамках пакета «Привилегия-Мультикарта».



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru