Министерство финансов и Государственная Дума готовят поправки в законодательство. Согласно новым правилам продажа цифровых денег будет облагаться НДФЛ в размере 13%.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» будет принят уже в первой половине 2018 года, поправки в налоговое законодательство — до конца года.

Согласно законопроекту о регулировании криптовалют в стране, майнинг будет считаться одним из видов предпринимательской деятельности. Майнеры должны не только открывать ИП или фирму, но и своевременно уплачивать налоги в бюджет. В законопроекте не говорится об обязательной системе налогообложения — ее майнеры будут выбирать самостоятельно.

Для физлиц особого порядка уплаты налога с криптовалюты нет. Однако физические лица, получающие финансовую выгоду, должны самостоятельно заполнить и подать декларацию, а затем и уплатить налог. Письмо носит рекомендательный характер, но отражает официальную позицию Минфина по данному вопросу, сообщает «Коммерсант» .

Сейчас готовится ряд поправок в законодательство, официально закрепляющих, что продажа криптовалюты будет облагаться НДФЛ по ставке 13 %. Кроме того, нововведения позволят включать криптовалюту в конкурсную массу имущества должника-банкрота.

Адвокаты, которые специализируются на уголовных делах сообщили, что на деле законопроект может не работать. На данный момент нет четкого плана работы Федеральной налоговой службы, неясно, как будут вычисляться «подпольные» майнеры и владельцы электронных кошельков.Но благодаря автоматическому обмену налоговой информацией, представители ФНС могут вычислять граждан, работающих с криптовалютой через иностранные счета.