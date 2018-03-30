Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) запускает первый в стране проект национального майнингового пула MineRussia. Одним из инвесторов и сооснователей этого проекта стал совладелец и гендиректор корпоративного мессенджера Dialog Никита Голдсмит. Инвесторы планируют вложить в развитие MineRussia 4–5 млн долларов.

В MineRussia речь идет об облачном майнинге, преимущество которого в том, что пользователю не приходится задумываться о том, где взять оборудование, где его расположить, сколько платить за электричество, а также над вопросами эксплуатации, пожарной безопасности, ремонта, охраны, поясняет руководитель АНО «Право роботов» Никита Куликов.

По словам представителя РАКИБ Арсения Щельцина, пока ситуация складывается таким образом, что мы «кормим» европейские и азиатские майнинговые пулы. Проект MineRussia призван объединить в себе не только самих майнеров, но и тех, кто занимается, например, разработкой как «железа», так и софта для этой сферы, сообщает «Коммерсант» .

Согласно исследованию Bitfury Group, основная часть мощностей по добыче криптовалюты в мире находятся в Китае (около 60%), далее следуют США и Канада (на них вместе приходится порядка 16%), потом идет Грузия (6%), страны Европы (5%). На Россию приходится только 2% мировых мощностей.

Серверы MineRussia планируется расположить в России, также ведутся переговоры о подключении майнинг-ферм из Китая, Малайзии и Сингапура. По количеству оборудования для майнинга MineRussia сможет конкурировать с крупными зарубежными участниками рынка, включая NanoPool, F2pool, AntPool, рассчитывают в проекте.