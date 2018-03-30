В Москве пройдет VIII Международная конференция «Мобильные финансы 2018» (MobiFinance-2018). Организаторами конференции выступают Ассоциация российских банков, компания «АйФин Медиа». Спонсор конференции – компания BSS. Партнеры: Finastra, БИФИТ и Faktura.ru.

В конференции примут участие представители Центрального банка РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, банков, операторов сотовой связи, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент- и сервис-провайдеров.

Тематика конференции:

Мобильные финансовые услуги в России – состояние и перспективы развития. Основные тенденции и тренды 2018 года.

Анализ развития различных сегментов рынка: мобильный банкинг, мобильная коммерция, мобильные платежи и переводы, мобильный трейдинг, бесконтактные мобильные платежи, мобильные информационные финансовые сервисы и т. д.

Современные технологии, оборудование и сервисы, необходимые для создания и предоставления мобильных финансовых услуг.

Основную аудиторию конференции составят представители банков и сотовых операторов, активно развивающие мобильные финансовые услуги и мобильную коммерцию в России. Руководители организаций, IT и бизнес-подразделений, ответственные за развитие услуг и за работу с клиентами, руководители продуктовых и бизнес подразделений. Количество посетителей – 250-300. 90% из них – представители банков. Более 40% – руководители высшего и старшего звена.

Участие 2-х представителей от банка и сотового оператора – бесплатное (при условии предварительной регистрации на сайте). Для всех представителей других структур и частных лиц стоимость участия – 15000 руб. (при оплате до 30.03.2018). Предварительная регистрация посетителей.

Конференция «Мобильные финансы 2018» предоставляет уникальные возможности для тех компаний, которые развивают и предлагают на отечественном рынке современные технологии и сервисы для организации мобильных финансовых услуг, включая услуги мобильного банкинга, мобильных платежей и т.д. Запрос условий участия (спонсорский/партнерский пакет, стенд, выступление).