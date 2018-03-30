Китайская компания 32Teeth хочет создать зубную щетку, которая позволит зарабатывать биткоины во время чистки зубов. Проект уже собрал сумму, запрашиваемую на JD Finance (100 тысяч юаней). Краудфандинговая кампания продлится до мая.

Авторы изобретения утверждают, что за каждую чистку пользователи будут получать токены AYA, которые можно будет обменять на зубные щетки, зубную пасту и услуги дантиста.

Кроме того, «умная» зубная щетка будет распознавать лицо хозяина, вести статистику о личной гигиене пользователей и сравнивать ее со средними показателями. Кроме этого, устройство будет переключаться между 16-ю режимами, записывать процесс чистки и анализировать его, а также напоминать о необходимости чистки зубов по утрам и вечерам, сообщает ForkLog .