Республиканский фонд поддержки проведет в Набережных Челнах прием вкладчиков обанкротившихся Татфондбанка и ИнтехБанка. Встречи будут организованы в здании ТПП на ул. Шамиля Усманова, 122. Прием состоится с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

На выплаты могут претендовать юрлица — кредиторы третьей очереди с суммой требования до 500 тыс. рублей. На выплаты могут рассчитывать и льготные категории граждан, сообщает TatCenter .

Вкладчики, чьи требования не удовлетворяют данным условиям, также могут подать заявление в фонд и ожидать последующих этапов поддержки.